Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Özbekistan ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Özbekistan ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Özbekistan ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi sırasında, Çin-Özbekistan ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Xi, iki ülkenin orta ve uzun dönemli işbirliği planını hayata geçirmesi, demiryolu projesinin inşasını hızlandırması ve yoksulluğun azaltılması gibi konuların önemine vurgu yaptı. Mirziyoyev ise Çin-Özbekistan ilişkilerinde yeni bir çağ açtıklarını ve çeşitli alanlardaki işbirliğini teşvik etmek için Çin ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

04.07.2024 16:00
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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin geleceği ve halkının refahını göz önünde bulundurarak Çin- Özbekistan ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin modernleşmesinin hız kazandığını ve Özbekistan'ın da "Özbekistan 2030" stratejisini kapsamlı şekilde ilerlettiğini vurguladı.

Xi, iki tarafın son derece büyük ve aynı zamanda basit olan amacının, kendi halklarına daha iyi bir hayat sunmak olduğunu kaydetti.

Özbekistan'ı ulusal bağımsızlık, egemenlik ve güvenliğini koruma konusunda kararlılıkla desteklediklerini belirten Xi, Çin'in daima Özbekistan'ın güvenilir bir dostu ve ortağı olduğunu ifade etti.

Xi, iki tarafın Kuşak ve Yol işbirliğini daha da ileri taşıması; ekonomi, ticaret ve yatırım konusunda orta ve uzun dönemli işbirliği planını başarılı şekilde hayata geçirmesi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasını ve fotovoltaik enerji, rüzgar enerjisi ve yeni enerjili araç alanlarındaki işbirliğini hızlandırması, ayrıca yoksulluğun azaltılması ve toplumsal yönetişimde işbirliğini güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

İki ülke arasında alt ulusal düzeydeki etkileşimlerin ve turizm, eğitim ve diğer alanlardaki etkileşimlerin genişlemesini desteklediklerini vurgulayan Xi, Özbekistan'ın 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na onur konuğu ülke olarak katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Mirziyoyev ise iki tarafın Ocak ayında Beijing'de ilişkilerini yeni dönemde her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığa yükselttiklerini duyurarak, Çin-Özbekistan ilişkilerinde yeni bir çağ açtıklarını hatırlattı.

Mirziyoyev, ülkesinin tek Çin ilkesini sıkı sıkıya desteklediğini ve "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla kararlı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Mirziyoyev, birbirinin güvenilir dost ve ortağı olmak, birbirine saygı, anlayış ve destek sunmaya devam etmek ve daha etkin sonuçlar almak için çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin- Orta Asya mekanizması, Shanghai İşbirliği Örgütü ve diğer çok taraflı çerçeveler dahilinde Çin'le yakın koordinasyon ve işbirliği yürütmeye istekli olduklarını vurguladı.

Mirziyoyev, Xi'nin önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesini teşvik etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Özbekistan, Xi Jinping, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Özbekistan ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

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