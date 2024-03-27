Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Dries Mertens: Bir sene daha futbola devam edeceğim gibi duruyor

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında yaptığı açıklamada, bir ağrısı veya sakatlığı olmadığını belirterek, bir sene daha futbola devam edeceğini söyledi. Mertens, Fenerbahçe'nin iyi durumda olmasından memnun olduğunu da dile getirdi.