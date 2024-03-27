Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi, 27 Mart 2024. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

27.03.2024 17:42
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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi, 27 Mart 2024. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü - Son Dakika

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