Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile Modernleşme Yolunda İşbirliğini Sürdüreceklerini Belirtti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile Modernleşme Yolunda İşbirliğini Sürdüreceklerini Belirtti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin modernleşme yolunda birbirlerine destek olacaklarını ve işbirliğini derinleştireceklerini belirtti. Xi, iki ülke arasında imzalanan ortak bildiri ile ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve diğer alanlarda işbirliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, Çin'in Kazakistan'da düzenleyeceği Çin Turizm Yılı ve 2. Luban Atölyesi gibi projelerle kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirileceğini ifade etti.

03.07.2024 16:49
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ASTANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kazakistan'ın modernleşme yolunda birbirlerine yoldaşlık ettiğini söyledi.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tokayev ile görüşmesinin dostane, arkadaşça ve verimli geçtiğini kaydederek, iki ülke arasında ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

Xi, Çin ve Kazakistan'ın kritik bir kalkınma ve yeniden canlanma aşamasında olduğu hususunda Tokayev ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafın karşılıklı desteğe dayalı nazik geleneği ileri taşımayı, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi teşvik etmeyi ve birbirlerinin güvenip itimat edebileceği sağlam destekçiler olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Xi, Çin ve Kazakistan'ın erken bir tarihte iki yönlü ticareti iki katına çıkarmak üzere yeni bir hedef belirlediklerini açıkladı.

Xi iki tarafın ekonomi, ticaret, yatırım, üretim kapasitesi, bağlanabilirlik ve enerji gibi geleneksel alanlarda işbirliğini sürekli derinleştirme kararı aldıklarını vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı iki tarafın ayrıca kritik madenler, yeni enerji, bilimsel ve teknolojik inovasyon, uzay ve havacılık, dijital ekonomi ve diğer alanlarda yeni işbirliğini noktalarını ortaklaşa geliştireceklerini dile getirdi.

Xi, Çin tarafının 2025'te Kazakistan'da Çin Turizm Yılı düzenleyeceğini ifade etti.

Çin tarafının Kazakistan'da 2. Luban Atölyesi'ni açmaya karar verdiğini de belirten Xi, iki tarafın medya, düşünce kuruluşları, sinema ve televizyon gibi alanlarda işbirliğini genişletip, iki ülkenin eyalet ve kentleri arasında daha fazla kardeşlik bağı kurulmasını teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Xi tarafların, Çin'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortaklaşa hayata geçirme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı iki tarafın uluslararası ilişkilerde yakın temas halinde çalışmayı sürdürme ve Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, Çin- Orta Asya mekanizması ve diğer çok taraflı çerçevelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme sözü verdiğini dile getirdi.

Xi, BRICS işbirliği mekanizmasına katılma, uluslararası arenada bir "orta güç" rolü oynama ve küresel yönetişime gerekli katkıyı sunma konusunda Çin'in Kazakistan'a destek verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile Modernleşme Yolunda İşbirliğini Sürdüreceklerini Belirtti - Son Dakika

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