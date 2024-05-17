Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde bir araya geldi. İki lider, stratejik meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu ve dayanışma ve işbirliğini artırmak için çalışmaya istekli olduklarını vurguladılar. Ayrıca, Ukrayna meselesinin siyasi çözümünü teşvik etmek için uluslararası bir barış konferansının toplanmasını desteklediklerini belirttiler.

17.05.2024 11:59
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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede ortak endişe konusu stratejik meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Dünyanın yüzyıldır görülmemiş değişimlerden geçtiğini ve yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girdiğini kaydeden Xi, istikrarsızlık ve kargaşayla sürekli dönüşen dünya konjonktürü karşısında Çin'in stratejik kararlılığını koruduğunu söyledi.

Xi, Çin'in dayanışma ve işbirliğini artırmak, küresel yönetişimi doğru yöne çevirmek, uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa gözetmek ve dünya barışı ile ortak kalkınmayı teşvik etmek üzere Rusya ve diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Çin'in kalkınmasının durdurulamaz olduğunu ve Çin'in büyüme ve ilerlemesini hiçbir gücün kontrol altına alamayacağını belirten Putin ise Rusya'nın uluslararası eşitlik ve adaleti teşvik etmek, ayrıca daha eşit ve çok kutuplu bir dünya için çalışmak üzere Çin ve diğer Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini iyileştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin'in Ukrayna meselesinin siyasi çözümünü teşvik etmeye yönelik tutarlı duruşu ve çabaları hakkında da açıklamalarda bulunan Xi, büyük bir meseleyle başa çıkabilmek için hem semptomları hem de meselenin kökeninde yatan nedenleri ele almak ve hem mevcut duruma hem de uzun döneme yönelik planlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin temelinde ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonunun desteklenmesinin yer aldığını dile getiren Xi, Ukrayna meselesinin temel çözümünün ise yeni bir dengeli, etkin ve sürdürülebilir güvenlik mimarisinin kurulmasını desteklemekten geçtiğini söyledi.

Xi, Ukrayna meselesinin erken bir tarihte siyasi yollarla çözülmesini teşvik etmek üzere hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınacak, tüm seçeneklerin adil şekilde tartışılacağı eşit katılımlı uluslararası bir barış konferansının uygun bir zamanda toplanmasını desteklediklerini ve Çin'in bu amaç doğrultusunda yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın bu konuya ilişkin görüş ve duruşunu açıklayan Putin ise Çin'in Ukrayna meselesi hakkındaki objektif, adil ve dengeli duruşunu takdir ettiklerini ve meselenin siyasi çözümünde Çin'in önemli ve yapıcı bir rol oynamayı sürdürmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Putin, Ukrayna meselesinin siyasi müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasında kararlı olduklarını belirterek, bu bağlamda Çin'le samimiyet sergilemeye ve yakın iletişimi sürdürmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Xi, "Devlet Başkanı Putin ile yakın irtibat halinde kalmaya ve Çin-Rusya ilişkilerini doğru yönde ilerletmek, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını kararlı ve kalıcı ilerleme sergileyecek şekilde yönlendirmek, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve dünya güvenliği ve istikrarına katkıda bulunmak üzere birlikte çalışmaya hazırım" dedi.

Sıcak konukseverliği için Xi'ye teşekkür eden Putin, Xi ile yakın iletişimi sürdürmeye, aralarındaki önemli uzlaşıları hayata geçirmeye ve yeni dönemde Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının tam gelişimini sağlamaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Görüştü - Son Dakika

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