Çin'de 461 bin yabancı şirket raporladı, stok 26,8 trilyon yuanla dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Çin'de 461 bin yabancı şirket raporladı, stok 26,8 trilyon yuanla dünya ikincisi oldu

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Çin\'de 461 bin yabancı şirket raporladı, stok 26,8 trilyon yuanla dünya ikincisi oldu
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ülkenin doğrudan yabancı yatırım öz sermaye stokunun 2025'te 26,8 trilyon yuana ulaşarak dünya ikincisi olduğunu açıkladı. Yıllık rapor sunan yabancı sermayeli işletme sayısı yüzde 5,7 artışla 461 bine çıkarken, stok altıncı yıl da arttı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin'in doğrudan yabancı yatırım öz sermaye stokunun 2025 yılında 26,8 trilyon yuana (yaklaşık 3,98 trilyon ABD doları) ulaşarak, dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını söyledi. Çin böylece art arda altıncı yılda da yabancı yatırım öz sermaye stokunu artırmış oldu.

Bakanlık ve diğer hükümet departmanları tarafından derlenen verilere göre, 2025 yılında yıllık rapor sunan yabancı sermayeli işletme sayısı, bir önceki yıla göre 5,7 artarak 461.000'e ulaştı.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in geniş pazarının yabancı işletmelere somut getiriler elde etme fırsatı sunduğunu belirterek, ülkedeki varlıklarını genişletmek ve kalkınma fırsatlarından yararlanmak isteyen yabancı şirketleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlığın yabancı sermayeli işletmelerin son yıllık raporlarına atıfta bulunan He, bu şirketlerin 2025'teki ortalama kar marjının yüzde 8,7 olduğunu kaydetti. İmalat sektöründe faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin kar marjı ise Çin'in büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kar marjının 2,2 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Yabancı sermayeli işletmeler, 2025 yılında Çin'in toplam mal ticaretinin üçte birini, vergi gelirlerininse yedide birini oluşturdu. Ayrıca söz konusu işletmeler son beş yılda yıllık ortalama 30 milyondan fazla istihdam sağladı.

Yüksek teknoloji sektörleri, Çin'de yabancı yatırımlar açısından öne çıkan sektörlerden oldu. Resmi verilere göre sektördeki doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artarak 200,26 milyar yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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