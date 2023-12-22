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Çin'de 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'de 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Qinghai eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı. Deprem sonucunda 198 kişi yaralanırken, üç kişiden ise haber alınamıyor. Gansu eyaletinde ise toplam ölü sayısı 144'e yükseldi.

Çin\'de 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 31\'e yükseldi
22.12.2023 - 12:37,
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XİNİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısını sarsan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Qinghai eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Perşembe günü saat 22.00 itibarıyla Qinghai'da deprem nedeniyle 198 kişi yaralanırken, üç kişiden ise haber alınamıyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem Pazartesi günü saat 23.59'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi ilçe merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Çarşamba sabahı itibarıyla Gansu eyaletinde de 113 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 144'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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