Çin'de Çocuk Cinayeti: İki Sanığa Cezalar - Son Dakika
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Çin'de Çocuk Cinayeti: İki Sanığa Cezalar

13 yaşındaki çocukların işlediği cinayette birine müebbet, diğerine 12 yıl hapis cezası verildi.

30.12.2024 11:07
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SHİJİAZHUANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 13 yaşındaki sınıf arkadaşlarını öldüren iki çocuktan biri müebbet hapse, diğeri ise 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mart 2024'te sınıf arkadaşlarından birini öldürüp cesedini gömen ve cinayetten hüküm giyen Zhang ve Li, suçu işlediklerinde 13 yaşındaydılar.

Sürece dahil olan ancak cinayete doğrudan ortak olmayan bir diğer sanık ise ceza almadı.

Mahkeme kararında, suçun hunharca işlenmiş olması ve mahkumların suç işledikleri sırada 12 ila 14 yaşlarında olmaları nedeniyle cezai ehliyete sahip oldukları belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Çocuk Cinayeti: İki Sanığa Cezalar - Son Dakika

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