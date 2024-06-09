Çin'de Ejderha Teknesi Alabora Oldu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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CHONGQİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bir ejderha teknesinin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptıkları açıklamaya göre olay Çarşamba günü öğleden sonra Xiushan ilçesinde meydana geldi. Alabora olan teknedeki mürettebatın yerel bir ejderha teknesi yarışması için antrenman yaptığı ve birçoğunun can yeleği giymediği öğrenildi.

Kazanın ardından bir kişinin öldüğü, diğer iki kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti. Pazar günü sabah saatlerinde, kayıp iki kişinin de yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.