Çin\'de Elektrik Tüketimi Kasım Ayında Büyüdü

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de Kasım ayında kayda değer bir büyüme kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, elektrik kullanımı geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 763 milyar kilovat-saate ulaştı.

Birincil sanayilerin elektrik tüketimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2, ikincil sektörlerin elektrik tüketimi yüzde 9,8 ve üçüncül sektörlerin elektrik tüketimi yüzde 20,9 artış gösterdi.

Verilere göre, konutlarda elektrik kullanımı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 93,6 milyar kilovat-saate ulaştı.

İlk 11 ayda ülkenin elektrik tüketimi bir yıl öncesine göre yüzde 6,3 artarak yaklaşık 8,4 trilyon kilovat-saate yükseldi.