Çin'de Japon Öğrenciye Bıçaklı Saldırı

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Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde Japon vatandaşı bir ilkokul çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Şıncın şehrindeki Japon ilkokuluna giden bir erkek öğrenci, okul yolunda bıçaklı bir saldırgan tarafından yaralandı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Hiroşi Moriya, saldırganın yerel otoritelerce gözaltına alındığını aktarırken, çocuğun kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Çinli yetkililerden olaya ilişkin bilgi ve detayları paylaşmalarını talep ettiklerini ifade eden Sözcü Hiroşi, Japonya'nın Şıncın Başkonsolosluğundan bir ekibi bilgi edinmek ve gerekli desteği sağlamak üzere olay mahalline yönlendirdiklerini belirtti.

Hiroşi, yetkililerden Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını ve bu tür olayların tekrarlanmasının önlenmesini istediklerini kaydetti.

"Kamu otoriteleri soruşturuyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında olayı doğrularken, Şıncın'daki Japon İlkokulu'na giden 10 yaşındaki öğrencinin, okula 200 metre kala bıçaklı saldırıya uğradığını, yaralanan öğrencinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Saldırı şüphelisinin olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Sözcü Lin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

AA muhabirinin olayın bir "nefret suçu" olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Lin, "Kamu otoriteleri olayı soruşturuyor. Çin, ülkedeki tüm yabancı vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere etkin tedbirleri almayı sürdürecektir." dedi.

Çin'in, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Lin, "Japon halkı dahil tüm yabancı ülkelerden insanların turizm, eğitim, iş ve yaşamak için Çin'e gelmesine kapılarımız daima açıktır." diye konuştu.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde yaşanan benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu bir adamın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Bugünkü saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, "nefret suçu" şüphesini artırıyor.

Söz konusu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu, bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.