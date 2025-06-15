Çin'de Trafik Tartışması Faciaya Dönüştü

Çin'in güneyindeki Çongçing şehrinde, trafikte yaşanan tartışma sonrası bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürerek 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Çongçing şehri Banan ilçesi Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, soyadının "Şiong" olduğu belirtilen 38 yaşındaki sürücü, bir siteye yük indiren aracın yolu kapadığı gerekçesiyle araç sahibi ve çevredekilerle tartıştı.

Yol kenarında bekleyen site sakinleri sürekli korna çalması nedeniyle sürücüye tepki gösterirken, çıkan tartışmanın ardından aracıyla zorla yoldan geçmeye çalışan sürücü kalabalığın arasına daldı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Araçlı saldırılar

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan kişilerin kamuya açık yerlerde araçlarını kalabalığın üzerine sürerek yaptığı saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım 2024'te bir kişinin aracını açık havadaki spor merkezinde yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.

Hunan eyaletinde de 19 Kasım 2024'te bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarpan araç, aralarında öğrencilerin ve velilerin olduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı.