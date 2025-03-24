Çin'de Yaşlı Kadına Trafik Desteği

- Çin'de yaşlı kadın yoldan geçmeye çalışırken araçlar 2 dakika boyunca bekledi

PEKİN - Çin'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadının imdadına trafik polisi yetişirken, kadının geçişi sırasında 2 dakika boyunca tek bir araç bile hareket etmedi.

Çin'in Tangshan kentinde çekilen görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadının imdadına bölgede görev yapan trafik polisi yetişti. Araçları durduran polis, yaşlı kadının koluna girerek karşıya geçmesine yardım etti. Bu sırada, araç sürücüleri de kadının geçişini sabırla bekledi. İki dakika boyunca tek bir araç bile hareket etmedi. Polisin, yaşlı kadını yolun karşı tarafına geçirmesinin ardından trafik normale döndü.