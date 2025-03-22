Çin'de Yeni Hidroelektrik Projesi Onaylandı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Hidroelektrik Projesi Onaylandı

Çin\'de Yeni Hidroelektrik Projesi Onaylandı

Shanxi'de 1,4 milyon kW kapasiteli pompa depolamalı hidroelektrik santrali inşaatına başlanacak.

22.03.2025 19:20
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TAİYUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Shanxi DaiXian Zhenghuaneng Enerji Geliştirme Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Li Zhitao, son zamanlarda sadece arazi ve elektrikle ilgili çeşitli prosedürlerin yürütülmesiyle ilgilenmekle kalmıyor, aynı zamanda bir pompaj depolamalı hidroelektrik santrali projesinin başlatılmasına yönelik hazırlıkları tamamlamak üzere meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Çin'de enerji üretimi konusunda önde gelen eyaletlerden biri olan Shanxi'nin kuzeyindeki Daixian ilçesinin dağlık bölgesinde toplam kurulu kapasitesi 1,4 milyon kilovat ve toplam yatırım maliyeti 10,99 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar ABD doları) olan bir pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin yapımı onaylandı ve santralin inşası haziran ayında başlayacak.

Li, "Bu proje öncelikli olarak Shanxi'nin kuzeyindeki yeni enerji üretimine hizmet verecek. 72 ayda inşa edilecek projede yılda 2,98 milyar kilovat-saatlik tam kapasite elektrik üretimi söz konusu" dedi.

Çin aktif şekilde "karbon zirvesine" ulaşmaya ve yenilenebilir enerji merkezli yeni bir enerji sistemi inşa etmeye çalışıyor. Ulusal Enerji İdaresi'nin son verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla ülkenin kurulu güneş enerjisi kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 45,2 artışla yaklaşık 890 milyon kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 18 artışla yaklaşık 520 milyon kilovata ulaşması bekleniyor.

Çin'in kurulu pompaj depolamalı enerji kapasitesiyse sektörün genel olarak olumlu gelişim trendi sergilemesi sayesinde 2024 yılı sonu itibarıyla 58 milyon kilovatı aştı.

Devlet Şebekesi yetkilisi Le Zhenchun, "2021'den bu yana Devlet Şebekesi'nin pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin yıllık enerji üretiminin artış oranı yüzde 18'in üzerinde kaldı ve yıllık ortalama 28 milyar kilovat-saatin üzerinde yeni enerji tüketimi sağlandı" dedi.

Çin, dünyada en büyük kurulu pompaj depolamalı enerji kapasitesine sahip olmaya devam ediyor. Çin hükümeti, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin gelişimini daha da hızlandırmak için aktif şekilde destekleyici politikalar uyguluyor.

Ocak ayında ilgili departmanlar ortaklaşa olarak pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin geliştirilmesi ve inşasının yönetimine yönelik geçici tedbirler yayımladı.

Ulusal Enerji İdaresi'nden bir yetkiliye göre bu girişim, yeni enerjinin hızlı büyümesini ve yeni bir enerji sisteminin inşasını desteklemeyi ve aynı zamanda da sistemin düzenleme kapasitesindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.

Çin'in birçok eyaleti son yıllarda pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin kurulumunu hızlandırmaya yönelik planlar ortaya koymuş durumda. Sadece Shanxi eyaletinde 10 adet pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşası planlanıyor.

Orta ve Uzun Vadeli Pompaj Depolamalı Kalkınma Planı'nda (2021-2035), yaklaşık 420 milyon kilovat kurulu güce sahip olması planlanan 340 önemli proje ana hatlarıyla belirtiliyor.

2030 yılına kadar toplam işletme kapasitesinin yaklaşık 120 milyon kilovata ulaşması ve 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjinin büyük ölçekli gelişimini destekleyecek modern bir pompaj depolamalı hidroelektrik sektörünün kurulması bekleniyor.

Uzmanlar, pompaj depolamalı hidroelektrik sektörünün Çin'in yenilenebilir enerji sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve an itibarıyla hızlı ve düzenli bir gelişme kaydettiğini belirtiyor.

Çin'in yeni enerji tesisleri çöllere, Gobi bölgelerine ve açık denizlere doğru yayıldıkça, pompaj depolamalı hidroelektrik projelerinin de bu bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Hidroelektrik Santrali, Ekonomi, Güncel, Enerji, Shanxi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yeni Hidroelektrik Projesi Onaylandı - Son Dakika

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