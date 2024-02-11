Çin\'de Yeşil Kalkınma Çalışmaları Devam Ederken Doğalgaz Tüketimi Artıyor

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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2023 yılında yeşil kalkınmayı teşvik çalışmaları devam ederken, doğalgaz tüketimi de istikrarlı artış kaydetti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, geçtiğimiz yıl görünür doğalgaz tüketimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 artarak 394,53 milyar metreküp oldu.

Aralık 2023'te görünür doğalgaz tüketimi, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 37,65 milyar metreküpe yükseldi.

Daha önceki verilere göre Çin, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artışla 229,7 milyar metreküp doğalgaz üretti.