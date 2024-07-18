Çin'deki Alışveriş Merkezindeki Yangında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

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Çin'in Sıçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bir alışveriş merkezinde dün çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri, Zıgong'da 14 katlı alışveriş merkezinde dün çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini belirtilen yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Yetkililer, yapılan ilk incelemeler sonucu yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığını ancak olayın çıkış nedeninin halen araştırıldığını vurguladı.