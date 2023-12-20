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Çin'deki depremde ölü sayısı 131'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki depremde ölü sayısı 131'e yükseldi

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi. Depremde ayrıca 1000'den fazla kişi yaralandı ve 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Arama kurtarma çalışmaları soğuk hava ve çadır sıkıntısı nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Çin\'deki depremde ölü sayısı 131\'e yükseldi
20.12.2023 - 17:59,
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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, Gansu eyaletinde 113, komşu Çinghay eyaletinde 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk İlçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem nedeniyle iki eyaletin sınırına yakın bölgede çok sayıda ev yıkılmış, su ve elektrik şebekeleri, ulaştırma altyapısı ile iletişim ağları zarar görmüştü.

Depremde 1000'den fazla kişi yaralanmış, hasar gören yerleşim yerlerindeki 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Mevsimsel soğuk hava dalgasının etkilediği bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi arama, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların iskanı için çadır sıkıntısı yaşanıyor.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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