Çin\'deki depremde ölü sayısı 148\'e yükseldi

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JİSHİSHAN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısını sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı Gansu eyaletinde 117'ye yükselirken, Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki toplam ölü sayısı 148'e ulaştı.
Eyalet deprem yardım merkezi yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, aynı gün saat 08.00 itibarıyla Gansu'da depremde yaralananların sayısı 781 kişiye yükseldi.
Perşembe günü itibarıyla komşu Qinghai eyaletinde deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
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