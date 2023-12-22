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Çin'deki depremde ölü sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki depremde ölü sayısı 148'e yükseldi

Çin'in Gansu ve Qinghai eyaletlerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 148'e ulaştı. Gansu'da 117 kişi, Qinghai'de ise 31 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca depremde yaralananların sayısı 781'e yükseldi.

Çin\'deki depremde ölü sayısı 148\'e yükseldi
22.12.2023 - 15:17,
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JİSHİSHAN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısını sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı Gansu eyaletinde 117'ye yükselirken, Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki toplam ölü sayısı 148'e ulaştı.

Eyalet deprem yardım merkezi yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, aynı gün saat 08.00 itibarıyla Gansu'da depremde yaralananların sayısı 781 kişiye yükseldi.

Perşembe günü itibarıyla komşu Qinghai eyaletinde deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki depremde ölü sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika
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