Çin'den AB'ye Objektif Politika Çağrısı

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Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, "Çin'in kalkınmasını "doğru şekilde görmesini" ve "objektif ve akılcı politikalar izlemesini" beklediklerini bildirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Görüşmede, Çin'in Avrupa'yı diplomasinin önemli bir yönü, Çin modernleşmesini güçlendiren önemli ortak olarak gördüğünü ifade eden Li, "Umarız AB kurumları Çin'in kalkınmasını doğru şekilde görür ve Çin'e karşı objektif ve akılcı politikalar izler." dedi.

Li, Çin ve Avrupa'nın dünyada iki barışçı ve yapıcı güç olarak sağlam ilişkiler kurup pratik işbirliğini güçlendirmesinin hem kendi kalkınmalarına hem de dünyanın refahına ve istikrarına hizmet edeceğine inandığını dile getirdi.

Çin ve Avrupa'nın birlikteliğinin küresel sorunlara ortak yanıt verilmesi açısında elzem olduğunun altını çizen Li, Çin'in enerji ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesinde, küresel barışın ve kalkınmanın teşvik edilmesinde Avrupa'nın önemli bir ortağı olduğunu vurguladı.

Elektrikli araçlara yeni tarifeler ticaret savaşını tetikleyebilir

Li ile Michel'in görüşmesi, AB ülkelerinin 4 Ekim'de yaptıkları oylamada, Avrupa Komisyonu'nun Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük tarifleri getirme önerisine destek vermelerinin ardından geldi.

Komisyonun yürttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen tarife artışları, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşını başlatmaya aday görünüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, oylamanın ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirdi. Öte yandan Çin, daha önce Avrupa'dan ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine ise sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Pekin yönetimi, ayrıca Çin'de ithal otomobillere karşı gümrük tarifeleri uygulayabileceği sinyalini veriyor.

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal güneş panelleri ve rüzgar tribünleri hakkında da sübvansiyon soruşturmaları yürütüyor.