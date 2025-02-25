Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi

Çin, AB'nin Rusya yaptırımlarına Çinli firmaları dahil etmesinin ticareti olumsuz etkileyeceğini belirtti.

25.02.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketine bazı Çinli firma ve şahısları dahil etme kararının ikili ticari ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Sözcü salı günü yaptığı açıklamada AB'nin söz konusu adımının, iki tarafın liderleri arasında varılan mutabakata aykırı olduğunu belirterek, AB'ye Çinli şirket ve şahısları pakete dahil etmekten vazgeçme ve Çin'i karalayıp suçu Çin'e atmaya son verme çağrısı yaptı.

Sözcü, uluslararası hukukta hiçbir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduklarını söyledi.

Ukrayna krizinin sadece diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inandıklarını ve barış görüşmelerini her zaman desteklediklerini belirten sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:32:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.