Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi

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BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketine bazı Çinli firma ve şahısları dahil etme kararının ikili ticari ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Sözcü salı günü yaptığı açıklamada AB'nin söz konusu adımının, iki tarafın liderleri arasında varılan mutabakata aykırı olduğunu belirterek, AB'ye Çinli şirket ve şahısları pakete dahil etmekten vazgeçme ve Çin'i karalayıp suçu Çin'e atmaya son verme çağrısı yaptı.

Sözcü, uluslararası hukukta hiçbir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduklarını söyledi.

Ukrayna krizinin sadece diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inandıklarını ve barış görüşmelerini her zaman desteklediklerini belirten sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.