Çin'den ABD'ye Brezilya Tarife Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin "mevcut rejimin ciddi adaletsizliklerini düzeltmek" amacıyla Brezilya ürünlerine uygulanacağını açıkladığı tarife oranlarını "diğer ülkelerin iç işlerine müdahale" gerekçesiyle eleştirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre Mao, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya ürünlerine uygulanacağını açıkladığı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, egemen eşitliğin ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmemenin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda ve uluslararası ilişkilerde belirlenen temel ilkeler olduğunu ifade etti.

Tarifelerin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ve baskı kurma konusunda araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Mao, ABD ile Brezilya arasındaki ticarette oluştuğunu söylediği "adaletsiz ortamı" eleştirdi.

ABD, Brezilya ürünlerine uygulanacak yeni vergi tarifeleri açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Trump, "Mevcut rejimin ciddi adaletsizliklerini düzeltmek için de bu oranın sağlanması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeni tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirten Trump, bu yüzde 50'lik vergiden kaçmak için dolaylı yönden ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek bir tarifeye tabi tutulacağı uyarısında bulunmuştu.

Trump, 7 Temmuzda yaptığı açıklamada ise Brezilya yönetiminin, ülkenin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya muamelesini eleştirmiş, darbe girişimi suçlamasıyla hakkında açılan davanın ise "siyasi" olduğunu savunmuştu.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.