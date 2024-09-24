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Çin'den ABD'ye Eleştiri

Çin Dışişleri, ABD'nin Çin'i kontrol saplantısını bırakması gerektiğini vurguladı.

24.09.2024 17:16
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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin üstünlüğünü sürdürme ve Çin'i kontrol altına alma saplantısına son vermesi ve bölge ülkelerini kendi piyonu gibi kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Lin söz konusu ifadeleri Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerinin sorulması üzerine kullandı. Biden hafta sonunda ABD'deki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) zirvesinde Çin'in düşmanca hareket etmeye devam ettiğini ve ABD'yi ve Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklerini test ettiğini söylemişti.

Quad'ın, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinde önemli rol oynayan birincil önemdeki bölgesel bir gruplanma olarak görüldüğünü kaydeden Lin, bu grubun, Çin'i kontrol altına almak ve ABD hegemonyasını sürdürmek üzere ABD'nin kullandığı bir araç olduğunu ifade etti.

ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinin, "Çin tehdidi" söylemini yayarak Çin'i dışlayıp kontrol altına almak üzere güç devşirmeyi amaçladığını, Quad'ın ise denizcilik sorunları bahanesiyle askeri ve güvenlik işbirliğini gerçekleştirmeye çalıştığını belirten sözcü, bu stratejinin ve Quad'ın niyet ve taktiklerinin aynı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Çin'i hedef almadığını iddia etmesine karşın zirvenin ilk konusunun Çin'le ilgili olduğunu ve tüm etkinlikte Çin'den sorun olarak bahsedildiğini hatırlatan Lin, ABD'nin "bariz şekilde yalan söylediğini" ve ABD medyasının bile bu yalanlara inanmadığını söyledi.

Lin, "Çin, ülkeler arası işbirliğinin, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ve hatta üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğine inanıyor. Bölgesel bir inisiyatif, bölgenin baskın eğilimini takip etmeli ve bölgesel barış, istikrar ve refahı teşvik etmelidir" dedi.

Sözcü, münhasır gruplaşmalar oluşturmak üzere çete gibi hareket etmenin, bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğini zedelediğini, Asya Pasifik'te barış, kalkınma, işbirliği ve refahın peşinden gitme yönündeki baskın eğilime ters düştüğünü ve başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Lin, ABD'nin diğer ülkelerin stratejik güvenlik çıkarlarının ve Asya Pasifik'teki halkların refahının pahasına bencil kazançları peşinde koşmak yerine, üstünlüğünü kalıcı hale getirme ve Çin'i kontrol altına alma yönündeki saplantısına son vermesi, bölge ülkelerini kendi piyonu olarak kullanmaması, her türlü münhasır gruplaşmayı stratejik niyetlerle süslemekten vazgeçmesi ve ittifaklarını yeniden canlandırmasının Çin'i hedef almadığı iddiasına uyumlu hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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