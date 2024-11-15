Çin'den ABD'ye Tayvan Uyarısı

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Çin, Tayvan liderinin Lai Ching-te'nin Pasifik Adaları'na planladığı ziyarette ABD'nin Hawaii veya Guam Adası'nı geçiş için kullanmasına izin vermemesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de basın toplantısı düzenledi.

Lin, Lai'nin ziyaretine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, ABD'ye "tek Çin" ilkesine uyması, Lai'nin geçiş için ABD'nin deniz aşırı topraklarını kullanmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

Lai'nin, gelecek hafta, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaret etmeyi planladığı, ziyaretinde geçiş amaçlı olarak Hawaii veya Guam Adası'nı kullanabileceği iddia edilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.