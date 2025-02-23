Çin'den ABD'ye Ticaret Uyarısı

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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin, ABD'den 301. Madde kapsamında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine kısıtlayıcı tedbirler getirme yanlışından dönmesini istedi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada liman ücretlerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere getirilen tedbirlerin asıl zararı ABD'ye vereceğini belirterek, "ABD'nin önlemleri kendi gemi inşa sanayisinin canlandırılmasında başarısızlığa yol açmakla kalmayacağı gibi aynı zamanda ilgili rotalarda nakliye maliyetlerini artıracak, iç enflasyonu yükseltecek, ABD mallarının küresel rekabet gücünü azaltacak ve liman işletmecileri ile liman işçilerinin çıkarlarına zarar verecektir" dedi.

Tedbirlerin ABD içinde önemli muhalefetle karşılaştığına işaret eden sözcü, ilgili ülke ve kuruluşların da ABD'nin bu hamlesine karşı olduklarını ve memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün 301. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin örgüt kurallarını ihlal ettiğine karar verdiğinin altını çizen sözcü, ABD'nin ülkedeki iç politika ihtiyaçlarından hareketle 301. Madde kapsamındaki soruşturma mekanizmasını kötüye kullanarak çok taraflı ticaret sistemini daha da zayıflattığını belirtti.

Sözcü, Çin ve ABD'nin Mart 2024'ten bu yana ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik soruşturmasıyla ilgili olarak sık sık iletişim kurduğunu ifade etti.

Çin'in 301. Madde kapsamındaki soruşturmaya ilişkin görüşlerini defalarca dile getirip bu konudaki tutumuna ilişkin belge sunduklarını kaydeden sözcü, ABD'yi rasyonel ve objektif duruş benimsemeye ve yurtiçindeki sektör sorunları için Çin'i suçlamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Ancak sözcü, ABD'nin inatçı tutumunu sürdürmesinin ve yanlış yolda ilerlemesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Çin'in ABD'nin eylemlerini yakından izleyeceğini ve meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyleyen sözcü, ABD'yi gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstermeye ve yanlışlarına son vermeye çağırdı.

ABD Ticaret Temsilciği, 21 Şubat'ta 301. Madde kapsamındaki soruşturmada Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik uygulanması önerilen eylemler hakkında kamuoyunun görüşünü istemişti.