Çin'den ABD'ye Yatırım Kısıtlamaları Tepkisi

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BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çinli işletmeleri ve Çin pazarını dışlamakla kendi ekonomik çıkarları ve uluslararası güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi.

Lin pazartesi günkü toplantısında, ABD'nin cuma günü Çin'le iki yönlü yatırımlara daha fazla kısıtlama getirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Lin söz konusu kararla ulusal güvenlik gerekçesiyle "yabancı düşman" olarak nitelendirilen Çin'e yönelik çeşitli ayrımcı tedbirler getirildiğini söyledi. Lin, "Bunu son derece esefle karşılıyoruz ve kesinlikle reddediyoruz. ABD tarafına protesto notası verdik" dedi.

Lin, ABD'deki Çin yatırımlarını hedef alan güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılmasının, Çinli şirketlerin ABD'ye yatırım konusundaki güvenini ciddi şekilde sarsıp ABD'deki iş ortamına zarar verdiğini dile getirdi. Lin, Çin'deki ABD yatırımlarına yönelik artan kısıtlamalarınsa ABD'li şirketlerin bağımsız karar alma süreçlerine yapay olarak müdahale ettiğini ve iki ülke arasındaki yatırım akışını bozduğunu ifade etti.

Sözcü, "ABD'den uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına riayet etmesini, piyasa ekonomisi yasalarına saygı göstermesini ve ekonomi ve ticaret meselelerini siyasallaştırıp silah olarak kullanmaya son vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'yi Çin'in meşru kalkınma haklarına zarar vermekten vazgeçmeye çağıran Lin, meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını vurguladı.

ABD'nin Çin'in gemi inşa ve ilgili sektörlerine yönelik kısıtlamalarına da değinen Lin, ABD'nin iç siyasi çıkarları doğrultusunda 301. Madde soruşturma mekanizmasını kötüye kullanarak, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve çok taraflı ticaret sistemine de zarar verdiğini söyledi. Sözcü, "Çin bu durumdan hiç memnun değil ve buna şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.

Lin, "ABD'yi gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstermeye ve yanlış eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz. Çin, meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu.