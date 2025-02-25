Çin'den ABD'ye Yatırım Kısıtlamaları Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den ABD'ye Yatırım Kısıtlamaları Tepkisi

Çin, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yatırım kısıtlamalarını şiddetle reddetti ve protesto etti.

25.02.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çinli işletmeleri ve Çin pazarını dışlamakla kendi ekonomik çıkarları ve uluslararası güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi.

Lin pazartesi günkü toplantısında, ABD'nin cuma günü Çin'le iki yönlü yatırımlara daha fazla kısıtlama getirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Lin söz konusu kararla ulusal güvenlik gerekçesiyle "yabancı düşman" olarak nitelendirilen Çin'e yönelik çeşitli ayrımcı tedbirler getirildiğini söyledi. Lin, "Bunu son derece esefle karşılıyoruz ve kesinlikle reddediyoruz. ABD tarafına protesto notası verdik" dedi.

Lin, ABD'deki Çin yatırımlarını hedef alan güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılmasının, Çinli şirketlerin ABD'ye yatırım konusundaki güvenini ciddi şekilde sarsıp ABD'deki iş ortamına zarar verdiğini dile getirdi. Lin, Çin'deki ABD yatırımlarına yönelik artan kısıtlamalarınsa ABD'li şirketlerin bağımsız karar alma süreçlerine yapay olarak müdahale ettiğini ve iki ülke arasındaki yatırım akışını bozduğunu ifade etti.

Sözcü, "ABD'den uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına riayet etmesini, piyasa ekonomisi yasalarına saygı göstermesini ve ekonomi ve ticaret meselelerini siyasallaştırıp silah olarak kullanmaya son vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'yi Çin'in meşru kalkınma haklarına zarar vermekten vazgeçmeye çağıran Lin, meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını vurguladı.

ABD'nin Çin'in gemi inşa ve ilgili sektörlerine yönelik kısıtlamalarına da değinen Lin, ABD'nin iç siyasi çıkarları doğrultusunda 301. Madde soruşturma mekanizmasını kötüye kullanarak, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve çok taraflı ticaret sistemine de zarar verdiğini söyledi. Sözcü, "Çin bu durumdan hiç memnun değil ve buna şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.

Lin, "ABD'yi gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstermeye ve yanlış eylemlerine derhal son vermeye çağırıyoruz. Çin, meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Kısıtlama, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Yatırım Kısıtlamaları Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Yatırım Kısıtlamaları Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.