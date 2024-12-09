Çin'den Afganistan'a İnsani Yardım

Güncel

KABİL, 9 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Çin tarafından bağışlanan yardım malzemelerinin önümüzdeki haftalarda Afganistan genelinde çatışmalardan etkilenen 175.000'den fazla Afgan'a dağıtılacağını duyurdu.

UNHCR'den pazar günü yapılan açıklamada mutfak setleri, battaniyeler, bidonlar ve plastik brandalardan oluşan yardım malzemeleri, savaştan bitap düşmüş ülkedeki 27.500'den fazla aileye, başka bir ifadeyle 175.000'den fazla Afgan'a dağıtılacağı belirtildi.

Çin'in insani yardımını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden UNHCR Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, "Çin'in bu önemli desteği için son derece minnettarız. Bu yardım, UNHCR'nin zor zamanlar geçiren yerinden edilmiş ailelere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için destek olmasına imkan veriyor" açıklamasını yaptı.

Çin geçtiğimiz yıllarda Afganistan'daki yoksul ailelere ve doğal afetlerden etkilenen ailelere dağıtılmak üzere temel yardım malzemeleri göndererek ülkeye destek olmuştu.