Çin'den ASEAN Vizesi Uygulaması

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke ve ASEAN gözlemcisi Doğu Timor için "ASEAN vizesi" uygulaması başlattıklarını söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında 11 ülkenin şartları karşılayan iş insanlarına ve onların aile bireylerine "ASEAN vizesi" vermeye başlayacaklarını belirtti. Sözcü, vize çerçevesinde 5 yıl içinde ülkeye birden fazla giriş yapılabileceğini ve maksimum 180 gün kalınabileceğini ifade etti.

"ASEAN vizesinin" Singapur, Tayland ve Malezya gibi ülkelerle kapsamlı karşılıklı vize muafiyeti ve Mekong Nehri ülkelerine "Lancang-Mekong vizesi" verilmesi çerçevesinde başlatıldığını kaydeden Lin, uygulamanın bölge içinde insanların sınır ötesi seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı.