Çin'den Başarılı Uydu Fırlatışı

TAİYUAN, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan PIESAT-2 09-12 uydularını taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 17 Aralık 2024.
Beijing saatiyle 02.50'de fırlatılan uydu grubu salı günü önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleşti. (Fotoğraf: Guo Houze/Xinhua)
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