Çin'den Güney Çin Denizi'nde Devriye Faaliyeti - Son Dakika
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Çin'den Güney Çin Denizi'nde Devriye Faaliyeti

Çin, Filipinler ile ortak tatbikat sonrasında Güney Çin Denizi'nde muharebe devriyesine başladı.

01.10.2024 15:48
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Çin'in, Filipinler'in ABD, Japonya ve Avustralya ile ortak askeri tatbikat düzenlediği Güney Çin Denizi'nde "muharebe hazırlık devriyesine" başladığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, devriye faaliyeti için bir donanma filosunun bölgeye gönderildiği belirtildi.

İki gün sürecek devriye görevinin yıllık askeri tatbikat programı kapsamında yapıldığı ifade edilen açıklamada, faaliyetin bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik müşterek muharebe kabiliyetlerini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Devriye faaliyetinin Filipinler'in ABD, Japonya ve Avustralya ile ortak askeri tatbikatının ardından gelmesi dikkati çekti. Dört ülke 28-29 Eylül'de Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesi olan sularda ortak askeri tatbikat yapmıştı.

Çin bölgede keşif yaptığını duyurmuştu

Çin ordusu, tatbikatın ardından Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadıkları Scarborough Sığı çevresinde "keşif, erken uyarı, deniz ve hava devriye ile diğer rutin eğitim ve talim aktivitelerinde" bulunduğunu duyurmuştu.

Filipinler Donanması Sözcüsü Tuğgeneral Roy Vincent Trinidad, bölgede Çin'in herhangi bir askeri faaliyetini gözlemlemediklerini belirterek, "Anlıyoruz ki Çin bazen bu açıklamaları iç kamuoyunun tepkisine karşı zayıf görünmekten kaçınmak amacıyla yapıyor." demişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den Güney Çin Denizi'nde Devriye Faaliyeti - Son Dakika

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