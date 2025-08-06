Çin'den İsrail'e Gazze Uyarısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gıng Şuang, İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planına" ilişkin haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını, Tel Aviv yönetiminin "bu tehlikeli eylemleri derhal bırakması" gerektiğini belirtti.

Gıng, BM Güvenlik Konseyindeki İsrail- Filistin konulu oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının neredeyse iki yıldır sürdüğünü, birçok ölüm ve yıkım olduğunu vurgulayarak derhal ve sürdürülebilir ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırılarını Gazze'nin tümüne yaymayı planladığına ilişkin haberlerden derin endişe duyduklarını dile getiren Gıng, Tel Aviv yönetiminin "bu tehlikeli eylemleri derhal bırakması" gerektiğini kaydetti.

Gıng, "Ayrıca insani krizi hafifletmek için acil çaba sarf edilmesi çağrısı yapıyoruz." diyerek Gazze'deki sivillerin savaş mağduru olmaması ve insan yapımı felaketleri yaşamaması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukuka uyması ve insani yardımların tam girişine izin vermesi gerektiğini vurgulayan Gıng, iki devletli çözüm için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Gıng, "İki devletli çözümün tam uygulanması ve bağımsız bir Filistin devleti, Filistin meselesinin çözülmesinde ve mevcut esir krizi gibi trajedilerin gelecekte önlenebilmesinde tek uygulanabilir yoldur." diye konuştu.

İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı"

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.