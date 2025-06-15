Çin'den İsrail ve İran için Diplomasi Çağrısı

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günkü görüşmede İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a karşı güç kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Wang, acil önceliğin çatışmaların tırmanmasını önlemek, bölgenin daha büyük bir kargaşaya sürüklenmesini engellemek ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye geri dönmek olduğunu belirtti.

Askeri yöntemlerle kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Wang, İran'ın nükleer programı meselesinin diplomatik yollarla çözülmesinin hala mümkün olduğunu ifade etti.

Hem İsrail'i hem de İran'ı farklılıklarını diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya ve barış içinde bir arada yaşamanın yollarını bulmaya çağırdıklarını belirten Wang, bu yöndeki çabaları desteklemek üzere yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.