Çin'den Japonya'ya Askeri Uyarı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'yı tarihten ders alma ve askeri güvenlik alanında sağduyulu davranmaya çağırdı.

Zhang cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın 3.000 kilometre menzile sahip yeni bir balistik füze geliştirdiğini açıklamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Japonya'nın son yıllarda askeri genişleme yolunda ilerlediğini kaydederek, bunun tehlikeli ve halkın iradesine aykırı bir yol olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferinin 80. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Zhang, Japon tarafını bölgesel barış ve istikrar için daha fazla gayret göstermeye ve somut eylemlerle Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmaya davet etti.

Zhang, bir Japon gemisinin kısa süre önce Taiwan Boğazı'nda seyretmesi ve Japon savunma yetkililerinin Çin'in Japonya yakınlarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin "ciddi endişeler" duydukları yönündeki açıklamaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, "Taiwan Boğazı'nda sorun çıkaran, Çin'in egemenlik ve güvenliğini baltalayan ya da 'Taiwan bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller gönderen tüm ülkelere kesinlikle karşı çıkıyoruz" dedi.

Sözcü, Japonya'nın Çin'in olağan askeri tatbikatlarına ilişkin temelsiz suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

Çin ordusunun söz konusu deniz ve hava sahalarındaki faaliyetlerinin meşru, makul ve eleştirilemez olduğunu kaydeden sözcü, bu faaliyetlerin tamamen uluslararası hukuk ve uluslararası uygulamalarla uyumlu olduğunu söyledi.