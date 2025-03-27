Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı

Çin, Taiwan konusundaki kaygılara Japonya'nın dahil olmaması gerektiğini vurguladı.

27.03.2025 17:26
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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Japonya'nın Taiwan sorunu konusunda sorumsuz açıklamalarda bulunabilecek son ülke olduğunu ve Taiwan sorununun Japonya'yla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Wu, perşembe günkü basın toplantısında Japonya'nın Çin anakarasının Taiwan'a yönelik olası "saldırısı" hakkındaki endişelerinden dolayı Kyushu Adası'na uzun menzilli füze konuşlandırma planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Üst düzey bir Japon yetkilinin, Çin'in 2025 savunma bütçesi hakkında "ciddi endişe" duyduklarını dile getirmesine de değinen Wu, Çin'in söz konusu bütçe artışı konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunmuş olduğunu vurguladı.

Wu, uluslararası toplumun asıl Japonya'nın kendi savunma harcamalarını büyük oranda artırma ve uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini geliştirme yönünde attığı adımlar hakkında teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

Wu, "Esasen, 2. Dünya Savaşı sırasında saldırı savaşları gerçekleştirmiş bir ülke olarak Japonya, diğer ülkelere savunma harcamaları konusunda parmak sallayacak son ülkedir" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferinin 80. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Wu, Japonya'yı tarihten ders alıp Çin'in savunma politikası ve askeri stratejisini çarpıtmaktan ve yanlış yorumlamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı - Son Dakika

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