Çin'den Nükleer Gerilim Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Nükleer Gerilim Uyarısı

Çin, Rusya-Ukrayna geriliminde tarafları itidale ve diyalog çağrısında bulundu.

20.11.2024 13:46
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Çin, Rusya'nın nükleer silahları kullanma eşiğini düşürmesi ve Ukrayna'nın Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler fırlatmasının ardından, taraflara itidal ve gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarını yeniden düzenleyen doktrini duyurması ve Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'ya fırlatmaya başlamasıyla tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in, Ukrayna krizinde siyasi çözümü desteklediğini ifade eden Sözcü Lin, "Mevcut koşullarda tüm taraflar sakin olmalı ve itidalle hareket etmeli, diyalog ve istişare yoluyla gerilimi düşürerek stratejik riskleri gidermeli." dedi.

Lin, Çin'in Ukrayna Savaşı'nda tüm tarafları gerilimi düşürmeye ve siyasi çözüme bağlı kalmaya teşvik eden tutumunun değişmediğini vurgulayarak, bu doğrultuda yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Rusya'nın yeni nükleer doktrini

Rusya Devlet Başkanı Putin, 19 Kasım'da ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanınırken, insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken, söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Moskova'nın adımı, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği iddialarının ardından gelmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Son Dakika

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