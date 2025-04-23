Çin'den Papa Francis'e Taziye

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Papa Francis'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Guo, salı günü düzenlediği basın toplantısında Çin ve Vatikan'ın son yıllarda yapıcı temas ve faydalı etkileşimlerde bulunduğunu söyledi.

Sözcü, "Çin, ikili ilişkileri sürekli olarak geliştirmek üzere Vatikan'la çalışmaya hazırdır" dedi.

Vatikan'ın sözde "Taiwan ile ilişkileri" hakkında da değerlendirmelerde bulunan Guo, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu belirtti.

Sözcü, "Giderek daha fazla ülke, tek Çin ilkesini tanıyor ve bu ilkeye riayet ediyor. İlgili ülkelerin tarihin akış yönünü görmesini ve tek Çin ilkesini destekleyerek doğru yola geri dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Roma Katolik Kilisesi'nin 266. ruhani lideri olan Papa Francis pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybetti.