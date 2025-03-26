Çin'den Suriye'ye Terörle Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Suriye'ye Terörle Mücadele Çağrısı

Çin, Suriye'deki geçici yönetimden terörizmle etkili mücadele ve şeffaflık bekliyor.

26.03.2025 14:02
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Suriye'deki geçici yönetimden geçiş sürecini kapsayıcı şekilde yürütmesini ve terörizmle mücadeleye yönelik kararlı tedbirler almasını istedi.

Fu, salı günü düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'nin kıyı bölgelerinde sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini "korkunç derecede insanlık dışı ve vahşi" diye nitelendirerek, Suriye geçici yönetiminin bu olaylara ilişkin bir aylık bağımsız bir soruşturma yürütüleceğini duyurduğunu söyledi.

Fu, "Bu konudaki gelişmeleri takip ediyoruz ve Suriye'deki geçici yönetimin çalışmalarını şeffaf ve sorumlu şekilde yürütmesini bekliyoruz. Bu, uluslararası toplumun ülkedeki siyasi geçiş sürecinin güvenilirliğine yönelik değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 6 Mart'tan bu yana Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yaşanan yaygın şiddet olaylarında 1.000'den fazlası sivil olmak üzere yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybetti. BM Güvenlik Konseyi, sivillere yönelik bu toplu katliamları kınayarak hükümeti "ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelileri korumaya" çağırdı.

Çin'in ülkedeki siyasi geçiş sürecini ilerletmeye yönelik son önlemleri dikkatle takip ettiğini belirten Fu, hükümete "taahhütlerini ciddiyetle yerine getirme" ve tam anlamıyla kapsayıcılığı sağlayabilmek için ülkedeki tüm kesimlerle diyaloğa girme ve istişarelerde bulunma çağrısında bulundu.

Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini yineleyen Fu, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadı ve İsrail'i vakit geçirmeksizin Suriye topraklarından çekilmeye çağırdı.

Fu, "Çin, Suriye'deki durumu yakından takip ediyor. Uluslararası toplumun yardımıyla Suriye'nin siyasi geçiş sürecini istikrarlı şekilde ilerletmesini ve en kısa sürede barış ve istikrarı yeniden tesis etmesini içtenlikle temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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