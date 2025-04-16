Çin'den Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in içişlerine müdahale amacıyla "Taiwan kartını" oynamakta, hatta askeri provokasyonlarda bulunmakta ısrar edenlerin "tahammülü zor bir bedel" ödemelerinin kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında kısa süre önce Japon basınında çıkan, Japonya ile ABD'nin daha önce düzenlediği ortak tatbikatla ilgili haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu haberlerde ortak tatbikatın, Taiwan Adası'na çıkarma yapan Çin donanma birliklerine hava saldırıları düzenlenmesi şeklinde bir senaryo içerdiği iddia edilmişti.

Zhang, ABD ile Japonya arasındaki askeri işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ve bölgesel barış ve kalkınmayı baltalamaması gerektiğini her zaman vurguladıklarını hatırlattı.

Sözcü, Taiwan sorununun, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüme kavuşturulacağına Çin halkının karar vereceğini yineledi.

Zhang, "Hiç kimse ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğümüzü koruma konusundaki güçlü azmimizi ve yüksek yeteneğimizi hafife almamalıdır" dedi.