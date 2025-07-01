Çin'den Tayland'a Destek Mesajı

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in dost bir komşu ülke olarak Tayland'ın istikrarını korumasını ve kalkınmasını sürdürmesini umduğunu söyledi.

Mao salı günü düzenlediği basın toplantısında, Tayland Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı görevden uzaklaştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Bu konu Tayland'ın iç meselesi. Bu konuda yorum yapmayacağım. Dost bir komşu olarak Tayland'ın istikrarını koruyup kalkınmasını sürdürmesini umuyoruz" dedi.