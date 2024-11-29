Çin'den Tayvan'a Uyarı

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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Pasifik ada ülkelerine yapacağı ziyarette ABD'nin Hawaii eyaletini ve deniz aşırı toprağı Guam Adası'nı geçiş için kullanacak olmasına karşı çıktığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ziyarete ilişkin soruya verdiği yanıtta, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdüne uyma, Tayvan ile resmi temaslara son verme çağrısında bulundu.

Çin'in ulusla egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya, dış güçlerin müdahalelerine karşı çıkmaya kararlı olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, "Eğer ABD tarafı Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasını istiyorsa, Tayvan'ın bağımsızlık arayışındaki Lai Ching-te ve Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin gerçek yüzünü görmeli, Tayvan sorunu ilave bir ihtiyatla ele almalı ve Tayvan'ın bağımsızlığına kesin şekilde karşı çıkarak Çin'in barışçı yeniden birleşmesini savunmalıdır." dedi.

Mao, ABD ile Tayvan arasındaki resmi temaslara, Tayvan otoritelerinin liderinin her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmelerine, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları ve onların ayrılıkçı faaliyetlerini desteklemesine ve suç ortaklığı yapmasına karşı çıktıklarını ifade etti.

Lai'nin Pasifik ziyareti

Tayvan Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lai, Marshall Adaları ve Tuvalu'yu ziyareti öncesinde yarın Hawaii'ye giderek iki gece kalacak. Sonrasında Paulu'yu ziyaret edecek olan Lai, bu ziyareti öncesinde de geçiş için Guam Adası'nı kullanacak.

Tayvan'da ocakta yapılan seçimlerde başkan seçilen Lai, mayısta yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Pasifik ada ülkelerine yapıyor. Marshall Adaları, Tuvalu ve Paulu, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.