Çin'den Tayvan'a Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den Tayvan'a Uyarı

Çin, Tayvan liderinin ABD üzerinden Pasifik turuna çıkmasına karşı çıkarak sert mesaj verdi.

29.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Pasifik ada ülkelerine yapacağı ziyarette ABD'nin Hawaii eyaletini ve deniz aşırı toprağı Guam Adası'nı geçiş için kullanacak olmasına karşı çıktığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ziyarete ilişkin soruya verdiği yanıtta, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdüne uyma, Tayvan ile resmi temaslara son verme çağrısında bulundu.

Çin'in ulusla egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya, dış güçlerin müdahalelerine karşı çıkmaya kararlı olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, "Eğer ABD tarafı Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasını istiyorsa, Tayvan'ın bağımsızlık arayışındaki Lai Ching-te ve Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin gerçek yüzünü görmeli, Tayvan sorunu ilave bir ihtiyatla ele almalı ve Tayvan'ın bağımsızlığına kesin şekilde karşı çıkarak Çin'in barışçı yeniden birleşmesini savunmalıdır." dedi.

Mao, ABD ile Tayvan arasındaki resmi temaslara, Tayvan otoritelerinin liderinin her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmelerine, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları ve onların ayrılıkçı faaliyetlerini desteklemesine ve suç ortaklığı yapmasına karşı çıktıklarını ifade etti.

Lai'nin Pasifik ziyareti

Tayvan Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lai, Marshall Adaları ve Tuvalu'yu ziyareti öncesinde yarın Hawaii'ye giderek iki gece kalacak. Sonrasında Paulu'yu ziyaret edecek olan Lai, bu ziyareti öncesinde de geçiş için Guam Adası'nı kullanacak.

Tayvan'da ocakta yapılan seçimlerde başkan seçilen Lai, mayısta yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Pasifik ada ülkelerine yapıyor. Marshall Adaları, Tuvalu ve Paulu, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tayvan'a Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı resmen Hüseyin Yücel oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı resmen Hüseyin Yücel oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
01:14 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 21:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'den Tayvan'a Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.