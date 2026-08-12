Çin\'den Yeşil Modernizasyon Hedefleri

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 döneminde yeşil modernizasyon hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edecek ve bu kapsamda ekolojik korumayı güçlendirme amaçlı çabalarını artıracak.

Kısa süre önce Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu kurumlar tarafından ortaklaşa yayımlanan kalkınma planına göre Çin, ekosistemlerinin kalitesini istikrarlı şekilde iyileştirmeyi, ekosistem çeşitliliği, istikrarı ve dayanıklılığını artırmayı ve ülkenin ekolojik güvenliğini daha iyi korumayı hedefliyor.

Planda söz konusu döneme yönelik spesifik hedeflere de yer veriliyor. Bu çerçevede belirlenen hedefler arasında, koruma alanları kapsamındaki arazilerin oranının, ülkenin toplam arazilerinin yüzde 18'inden az olmayacak şekilde korunmaya devam edilmesi ve Ekolojik Kalite Endeksi'nin 86,5'e çıkarılması da bulunuyor. Ayrıca toprak ve su koruma oranının yüzde 74'ün üzerine çıkarılması ile orman örtüsü oranının yüzde 25,8'e yükseltilmesi öngörülüyor.

Planda ekolojik uzamsal konfigürasyonun daha da optimize edilmesi, ekosistemlerin korunması ve restorasyonunun ilerletilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının kapsamlı şekilde güçlendirilmesine yönelik görevler de ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Ekoloji ve çevre koruma çalışmalarını güçlendirmeye devam eden Çin, cumartesi günü yürürlüğe girecek olan dönüm noktası niteliğindeki Ekolojik ve Çevre Kanunu ile bu çabalar çerçevesinde bir başka önemli adım daha atacak. Kanun, sürdürülebilir ve çevre dostu kalkınmaya hukuki çerçevede daha güçlü destek sağlayacak.