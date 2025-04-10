Çin'den Zelensky'nin İddiasına Yanıt - Son Dakika
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Çin'den Zelensky'nin İddiasına Yanıt

Çin, Ukrayna'da Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşları olduğu iddiasını reddetti.

10.04.2025 08:16
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Çin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Rusya saflarında savaşan Çin vatandaşları olduğu ve bunu Pekin yönetiminin bildiği iddiasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin hükümetinin vatandaşlarına daima silahlı çatışma bölgelerinde uzak durmalarını, silahlı çatışmaya herhangi şekilde dahil olmamaları ve herhangi bir tarafın askeri operasyonuna katılmamaları gerektiğini telkin ettiğini belirtti.

Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığı iddialarına değinen Sözcü Lin, esir alınan kişilerle ilgili bilgileri halen Kiev yönetiminden doğrulamaya çalıştıklarını, diğer iddiaların gerçeğe dayanmadığını bildirdi.

Çin'in Ukrayna sorunun siyasi çözümü için yapıcı rol oynamaya çalıştığına işaret eden Lin, "Çin Ukrayna'da çatışmanın sonlandırılması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi çabalarına bağlıdır. Bu uluslararası toplumun da bildiği bir tutumdur. Ukrayna tarafı, Çin'in çabalarını doğru bir açıdan görmelidir." şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksy, Donetsk bölgesinde, Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını bildirmişti.

Ukrayna'da daha fazla Çinlinin savaştığına dair bilgisi bulunduğunu ve Pekin yönetiminin de bundan haberdar olduğunu savunan Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ruslar, Çin'in sosyal medya ağları üzerinden işe alım ilanları dağıtıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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