Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve Çin'in İşbirliği İçin Çağrıda Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve Çin'in, birbirinin kalkınma hakkına saygı göstererek, iki ülkenin ve dünyanın faydasına olacak bir işbirliği için birlikte çalışması gerektiği mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, hafta başında gerçekleştirilen Çin Kalkınma Forumu için başkent Pekin'de bulunan ABD iş, strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.
ABD ile Çin ilişkisinin dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri olduğunu, bu ilişkinin işbirliği mi yoksa cepheleşme mi olacağının, iki ülke halklarının olduğu kadar insanlığın geleceğini de ilgilendirdiğine işaret eden Şi, "İki taraf karşılıklı saygı, fayda ve eşitlik temelinde işbirliğini geliştirmeli, birbirinin kalkınma hakkına saygı göstermeli." ifadesini kullandı.
Şi, 2024'ün iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 45. yılı olduğunu belirterek, Çin ve Amerika'nın her sektöründen insanların karşılıklı ziyaret ve temaslarla ortak zemini ve karşılıklı güveni geliştirmesi, iki ülkeye daha fazla somut kazanç ve dünyaya daha fazla istikrar sağlayacak bir işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
"Çin ekonomisi sağlam ve sürdürülebilir"
Çin ekonomisinin sağlam ve sürdürülebilir olduğunu belirten Şi, geçen yıl gelişmiş ekonomiler arasında en yüksek büyüme oranına ulaştıklarına ve küresel büyümenin yüzde 30'unu sağladıklarına dikkati çekti. Şi, "Çin, 'Çin çöküyor' teorisinin ileri sürdüğü gibi çökmedi, 'Çin tepe noktasına ulaştı' teorisinin öngördüğü gibi gelişiminin sonuna da gelmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Şi, Çin halkını daha iyi bir yaşama kavuşturmak ve daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için Çin modernleşmesini ve yüksek kalite kalkınmayı sürdüreceklerini belirtti.
Çin'in yeni dönemde ülkede piyasa odaklı, hukuka dayalı ve dünya standartlarında bir iş ortamını sağlamak üzere bir dizi adım atarak reform sürecini kapsamlı şekilde derinleştirmeyi planladığını kaydeden Şi, "Çin'in reform süreci ve dışa açılımı durmayacak." ifadesini kullandı.
Şi, Çin-ABD ilişkilerinin son birkaç yılda ciddi sorunlarla ve zorluklarla karşılaştığına, bundan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğine işaret ederek, ABD Başkanı Joe Biden ile geçen yıl San Francisco'da yaptıkları görüşmede vardıkları en önemli mutabakatın iki ülke ilişkilerini istikrara kavuşturmak ve geliştirmek olduğunu, küresel ekonomik toparlanmanın ve uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünün, Çin ve ABD'nin işbirliğine ve sorumlu büyük ülkeler olarak hareket etmesine bağlı olduğunun altını çizdi.
ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Evan G. Greenberg'in öncülük ettiği Amerikan heyetinde, yatırım yönetim şirketi Blackstone Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephen A. Schwarzman, çip üreticisi Qualcomm'un CEO'su Cristiano R. Amon, Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Fakültesi'nin Kurucu Dekanı Graham Allison ve ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve Çin'in İşbirliği İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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