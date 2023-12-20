Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile ilişkileri sürdürmenin ve geliştirmenin iki tarafın da çıkarına bir "stratejik tercih" olduğunu ifade etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Şi, ülkesini ziyaret eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Pekin'de görüştü.

Şi, görüşmede Çin'in Rusya halkının kendi seçtiği kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini belirterek, "Çin-Rusya ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek iki ülkenin kendi halklarının temel çıkarları için yaptığı stratejik tercihtir." ifadesini kullandı.

Yıl başından bu yana Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile iki kere bir araya geldiklerini hatırlatan Şi, ayrıca iki ülkenin hükümetler, yasama organları, siyasi partiler ve yerel yönetimler düzeyinde toplantılar yaparak farklı alanlarda pragmatik işbirliğini geliştirdiğini söyledi.

Şi, Çin ve Rusya'nın 2023 için hedeflediği 200 milyar dolar ticaret hacmine 11 ayda ulaştığına işaret ederek, bunun ekonomik ilişkilerin direncini ve işbirliği potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı.

Çin ile Rusya arasında yakınlaşma

ABD ile jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı dönemde Çin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile ilişkilerinin geliştiği gözleniyor.

Pekin, ABD ve Avrupa'nın, yaptırımlara karşı Rusya'yı desteklememesi uyarılarına karşın Moskova ile başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Çin lideri, martta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşımasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Şi, ziyarette, Putin'e hitaben, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ziyarette, ilişkilerin yeni boyuta yükseltilmesine dair anlayış birliğine varılmış, Pekin ile Moskova arasında stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesi vurgulanmıştı.

Rus lider de Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere 18-20 Ekim'de Çin'i ziyaret etmişti.