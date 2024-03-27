Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sri Lanka Başbakanı ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena ile bir araya geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülkenin, kuruluş yıllarındaki "Kauçuk-Pirinç Paktı"nın "bağımsızlık, kendine yeterlilik, birlik ve karşılıklı destek" ruhuna bağlı kalarak siyasi güveni ve pratik işbirliğini geliştirmesi gerektiği mesajını verdi.
Çin ve Sri Lanka'nın, uzun bir tarihe sahip olduğunu, iki ülke hakları arasında doğal bir yakınlık bulunduğunu vurgulayan Şi, Kolombo ile karşılıklı desteğe dayalı "stratejik işbirliği ortaklığını" sürdürmeyi istediklerini belirtti.
Çin'in son dönemde, Hint Okyanusu bölgesinde Sri Lanka ile gelişen ilişkileri ve Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki stratejik işbirliği, bölgeyi kendi nüfuz alanı olarak gören Hindistan'ı rahatsız ediyor.
Sri Lanka, Hindistan'ın güvenlik endişelerini dile getirmesi üzerine, 2 Ocak'ta, Çin'e ait araştırma gemilerinin limanlarına demirlemesini ve münhasır ekonomik bölgesi içinde faaliyet göstermesini geçici olarak durduracağı bildirmişti.
Kolombo yönetimi, bir süredir Çin'in araştırma ve istihbarat gemilerinin Hint Okyanusu'ndaki faaliyetleri nedeniyle ABD'nin ve kıyı komşusu Hindistan'ın uyarılarıyla karşılaşıyordu.
"Kauçuk-Pirinç Paktı"
1948 yılında İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığı kazanan Sri Lanka (o zaman adıyla Seylan) ile 1949 yılında kurulan komünist Çin Halk Cumhuriyeti arasında 1952 yılında, "Kauçuk-Pirinç Paktı" olarak da anılan, Seylan-Çin Ticaret Anlaşması imzalanmıştı.
Yeni bağımsızlığını kazandığı yıllarda Hindistan'daki siyasi karışıklık nedeniyle pirinç tedarik edemeyen Sri Lanka, Batı'da sanayide yapay kauçuk kullanılmaya başlandığından, doğal kauçuk hammaddesi ihraç edememeye başlamıştı.
O yıllarda Çin'in ihtiyacı olan kauçuk karşılığında Sri Lanka'ya pirinç tedarik edilmesini öngören anlaşma 30 yıl yürürlükte kalırken, kuruluş yıllarında her iki ülkeye ekonomik destek sağlayarak güçlü bir dayanışmanın temellerini atmıştı.
Anlaşma, diğer taraftan Sri Lanka'nın ABD ile arasının açılmasına yol açmış, Washington yönetimi komünist bir ülkeye stratejik materyal sağladığı gerekçesiyle Kolombo'ya askeri yardımı kesmişti.
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