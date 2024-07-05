Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Tacikistan'ı Ziyaret Etti

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nin ardından Tacikistan'ı ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ziyaretinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Görüşmede Çin'in, Tacikistan ile dostane ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürmeyi istediğini vurgulayan Şi, Tacikistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediklerini belirtti.

Şi, Cumhurbaşkanı Rahman'ın getirdiği siyasi düzenlemeleri ve kalkınma tedbirlerini desteklediklerini, Tacikistan'ın iç işlerine karışılmasına karşı olduklarını ve uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin güvenilir bir dost ve ortak olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

İki ülke liderleri, görüşmenin ardından, başkent Duşanbe'de, Çin'in desteğiyle inşa edilen parlamento ve hükümet binasının açılışına katıldı.