BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Diaoyu Dao Adası karasularında devriye görevi gerçekleştirdi.
Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada salı günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.
Sahil Güvenlik sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japonya'ya ait bir balıkçı teknesinin uzaklaştırıldığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin, Diaoyu Dao'da Devriye Görevi Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?