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Çin, Dışa Açılımını Genişletmeye Devam Edecek - Son Dakika
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Çin, Dışa Açılımını Genişletmeye Devam Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in üst düzey dışa açılımını genişletmeye, iş ortamını iyileştirmeye ve kalkınma başarılarını dünyayla paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Uluslararası Para Fonu'nun Çin'deki Kıdemli Mukim Temsilcisi de Çin'in küresel ekonomik büyümeye büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Çin, Dışa Açılımını Genişletmeye Devam Edecek
22.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 13:03
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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in üst düzey dışa açılımı genişletmeye, iş ortamını iyileştirmeye, fikri mülkiyetin korunmasını artırmaya, açık ve küresel bir rekabetçi inovasyon ekosistemi oluşturmaya ve kalkınma başarılarını dünyayla paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Basında yer alan haberlere göre, Uluslararası Para Fonu'nun Çin'deki Kıdemli Mukim Temsilcisi Steven Barnett bir söyleşide Çin'in 2023 yılında küresel ekonomik büyümenin üçte birine katkıda bulunacağını kaydetti. Barnett, 2024 yılı için ise daha yüksek ve dirençli bir büyüme tahmininde bulundu.

Wang, Perşembe günkü olağan basın toplantısında söz konusu söyleşiyle ilgili soru üzerine, "IMF ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi birçok uluslararası kuruluş son dönemde Çin için 2023 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ayrıca Çin'in gelecek yılki ekonomik performansına yönelik güvenleri de tam" dedi.

Sözcü, Çin'in dünya ekonomisi için en büyük itici güç olarak görüldüğünü vurguladı. IMF araştırması, Çin'in daha hızlı büyümesinin dünyanın geri kalanı üzerinde olumlu yayılım etkileri olduğunu gösteriyor. Çin'deki bir yüzde puanlık artış, diğer ekonomilerdeki çıktı düzeyini ortalama yüzde 0,3 oranında artırıyor.

Çin'in dünyadaki en büyük potansiyele sahip devasa büyüklükte bir pazarı bulunduğunu belirten Wang, Çin hükümetinin getirdiği makroekonomi politikalarının ekonomiye güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi. Wang, para ve maliye politikalarının daha iyi uygulanması için geniş bir alan olduğunu da ifade etti.

Çin'in reform ve dışa açılımı derinleştirmesi sürdürülebilir sağlam ekonomik kalkınma için güçlü bir ivme sağlıyor. Dünyadaki yeni bilimsel ve teknolojik devrim dalgası ve endüstriyel dönüşüm de Çin ekonomisi için geniş bir hareket alanı sunuyor.

Wang, sonuç olarak Çin'in kalkınması için olumsuz faktörlerden çok olumlu koşulların mevcut olduğunu, ekonomik toparlanma eğilimi ve uzun vadeli sağlam gidişatın değişmediğini ve yüksek kaliteli kalkınmayı destekleyen faktör ve koşulların arttığını söyledi.

Sözcü, "Dünyanın dört bir yanındaki işletmeleri, küresel başarı elde etmek üzere Çin'e davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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