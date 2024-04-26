Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'den tek Çin ilkesine riayet etmesini beklediklerini söyledi

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, ABD'den tek Çin ilkesine sıkı sıkıya riayet etmesini beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleştirilen görüşmede, Taiwan sorununun Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken "ilk kırmızı çizgi" olduğunu ifade etti.

Wang, ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin lafzına ve ruhuna uygun hareket etmesini, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara herhangi bir yanlış sinyal göndermekten kaçınmasını, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Taiwan'ın bağımsızlığını" ve "iki Çin" yahut "bir Çin, bir Taiwan" fikrini desteklememe taahhüdü doğrultusunda hareket etmesini ve Çin'i kontrol etmek için Taiwan sorununu bir araç olarak kullanmaya çalışmamasını istediklerini kaydetti.

Wang, ABD'nin ayrıca Taiwan'ı silahlandırmaya son vermesini ve Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini desteklemesini talep ettiklerini belirtti.