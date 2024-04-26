Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'e yönelik baskılarını eleştirdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'e yönelik baskılarını eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Çin'in ekonomisini, ticaretini ve bilim teknolojisini baskılamak amacıyla alınan önlemleri eleştirdi. Wang, ABD'nin adil rekabet yerine sınırlama politikaları izlediğini ve Çin'in kalkınmasını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin hatalı söylemlerini düzeltmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı.

26.04.2024 14:38
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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Çin halkının kalkınma hakkının elinden alınamayacağını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, ABD'nin Çin'in ekonomisini, ticaretini, ayrıca bilim ve teknolojisini baskılamak amacıyla sayısız önlem aldığını hatırlattı.

Wang, "Bunun adil rekabet değil sınırlama olduğunu, riski azaltmaktan ziyade risk yarattığını" vurguladı.

Bakan, ABD'nin Çin'in ekonomik kalkınmasını kontrol altına almaya, Çin'le "bağları koparmaya" ve Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerlemesini durdurmaya çalışmadığı yönündeki açıklamalarını hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Wang ayrıca, ABD'nin Çin'de "kapasite fazlası" olduğuna yönelik hatalı söylemi köpürtmeye son vermesi, Çinli şirketler üzerindeki yasadışı yaptırımları kaldırması ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal eden 301. Madde tarifelerini uygulamayı bırakması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'e yönelik baskılarını eleştirdi - Son Dakika

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