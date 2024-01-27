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Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Uzayda Bir Tehdit Olarak Göstermek İçin Bahane Arıyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Uzayda Bir Tehdit Olarak Göstermek İçin Bahane Arıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin uzun süredir Çin'i 'uzayda bir tehdit' olarak gösterdiğini ve bunun ABD'nin uzaydaki güçlerini genişletip askeri hegemonyasını sürdürmesi için sadece bir bahane olduğunu belirtti. Wang, ABD'nin uzayı açıkça bir 'savaş alanı' olarak ilan ettiğini ve uzayın askerileştirilmesi ve bir savaş alanına dönüştürülmesindeki en büyük etken ile uzay güvenliğine yönelik en büyük tehdidin kendisi olduğunu söyledi. Çin, uzayın barışçıl kullanımına bağlı olduğunu ve uzayda silahlanma yarışına karşı çıktığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Uzayda Bir Tehdit Olarak Göstermek İçin Bahane Arıyor
27.01.2024 - 11:33,
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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin karalama ve saldırma amacıyla uzun süredir Çin'i "uzayda bir tehdit" olarak gösterdiğini ve bunun ABD'nin uzaydaki güçlerini genişletip askeri hegemonyasını sürdürmesi için sadece bir bahane olduğunu belirtti.

Wang, Cuma günü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, ABD Uzay Kuvvetleri'nin Çin ve Rusya'nın uydusavar silah sistemleri geliştirdiğine ilişkin raporunun Çin'e yönelik kasıtlı bir aşağılama olduğunu ifade etti.

ABD'nin uzayı açıkça bir "savaş alanı" olarak ilan ettiğini belirten Wang, uzayda ordusunu geliştirmek ve büyük güçler arasındaki rekabeti kışkırtmak için büyük çaba sarf eden ABD'nin, uzayın askerileştirilmesi ve bir savaş alanına dönüştürülmesindeki en büyük etken ile uzay güvenliğine yönelik en büyük tehdidin kendisi olduğunu söyledi.

Sözcü, ABD'nin uzun zamandır uzay teknolojisini kötüye kullandığını ve diğer ülkelerin uzay araçlarını tehlikeli şekilde izleyip yaklaştığını, bunun da uzayda çarpışma riskini artıran ciddi bir sorumsuzluk olduğunu söyledi.

Çin'in uzayın barışçıl kullanımına bağlı olduğunu ve uzayda silahlanma yarışına karşı çıktığını ifade eden Wang, uluslararası toplum olarak müzakereler yoluyla uzay silahlarının kontrolü ile uzayın barış ve güvenliğinin yasal yollarla korunmasına ilişkin yasal yollar için çaba gösterdiklerini belirtti.

Wang, ABD'den bir kez daha dezenformasyon yaymaktan, uzayda askeri yığınağını arttırmaktan ve savaş hazırlıklarını hızlandırmaktan vazgeçmesini ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Kaynak: Xinhua
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