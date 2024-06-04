Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna Barış Zirvesi'nin blok çatışması yaratmak için kullanılmamasını temenni etti

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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Barış Zirvesi'nin blok çatışması yaratmak için kullanılacak bir platforma dönüşmemesi temennisinde bulundu.

Mao, Pazartesi günkü olağan toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Çin'in İsviçre tarafından düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacağını geçen hafta kamuoyuna açıkladığını söyleyen Mao, bu karar nedeniyle bazı çevrelerin, Çin'in İsviçre ve Ukrayna'nın zirveyi düzenlemesini desteklemediğini, barışa destek vermediğini ve Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında yer aldığını düşündüğünü ifade etti.

Mao, Çin'in bu krizin barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olacak tüm çabaların desteklenmesi gerektiğine inandığını yineledi.

Sözcü, "İsviçre'nin Ukrayna Barış Zirvesi'ni düzenlemesine en başından beri büyük önem verdik ve bu konuda İsviçre, Ukrayna ve ilgili diğer taraflarla yakın temaslarda bulunduk" dedi.

Çin'in, uluslararası barış konferansının üç önemli unsuru karşılaması gerektiğini defalarca vurguladığını belirten Mao, bunları hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınma, tüm tarafların eşit katılımı ve tüm barış planlarının adil şekilde tartışılması olarak sıraladı. Çin'e göre toplantının henüz bu üç unsuru karşılamaktan uzak olduğunu belirten Mao, bu nedenle toplantıya katılamayacaklarını vurguladı.

Mao, Çin'in barış konferansına ilişkin tutumunun adil ve hakkaniyetli olduğunu savundu.

Sözcü, "Tutumumuz herhangi bir tarafı ve özellikle de bu zirveyi hedef almıyor. Çin'in katılıp katılmama kararı tamamen toplantının kendisine ilişkin değerlendirmelerimize dayanıyor. İlgili tarafların duruşumuzu anlayabileceğine inanıyoruz" dedi.

Barışa destek verip vermeme konusunun belirli bir ülke tarafından ya da belirli bir toplantı temelinde yargılanmaması gerektiğini söyleyen Mao, konferansa katılmamanın barışı desteklememek anlamına gelmediğini belirtti. Mao, bazı ülkeler ise zirveye katılsalar bile bunun, çatışmanın sona ermesini içtenlikle istedikleri anlamına gelmediğini vurguladı.

"Önemli olan ne tür bir eylemde bulunulduğudur" diyen Mao, bugüne dek yaşananların ise Çin'in barış görüşmelerini teşvik konusunda kesinlikle ve aktif şekilde kararlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Mao, Çin'in çatışmalara hiçbir zaman duyarsız kalmadığını, gerilimi tırmandırmadığını ve çatışmalardan kazanç sağlamadığını söyledi.

Sözcü, "Aksine, ateşkes için durmaksızın çalıştık ve bu durum Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere pek çok ülke tarafından son derece takdirle karşılandı" dedi.